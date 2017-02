Reforma edukacji w powiecie puławskim. Z zawodówek branżówki

Od września rusza reforma oświaty. Do reorganizacji swoich placówek przygotowuje się m.in. powiat puławski.

Pierwsza uchwała wygaszające gimnazja powiatowe została podjęta w środę. Na jej mocy Gimnazjum Specjalne nr 8 w Puławach, działające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Jaworowej zostanie włączone do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 12.

Gimnazjum Specjalne nr 9 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy ul. M. Grzegorzewskiej zostanie włączone do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 (tylko klasy VII-VIII). Z kolei Gimnazjum Specjalne nr 10 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii przy ul. Kołątaja stanie się nową, ośmioletnią Szkołą Podstawową Specjalną, w której początkowo prowadzone będą tylko klasy (VII i VIII). Nabór do klasy VI ruszyć ma tam od roku szkolnego 2019/2020.

Zmiany czekają także Zasadnicze Szkoły Zawodowe (także specjalne), które przekształcą się w trzyletnie Branżowe Szkoły I Stopnia. I tak - ZSZ Specjalne nr 5 w Puławach stanie się BS I Stopnia Specjalną nr 5 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Nazwy zawodówek zmienią się także w ZS nr 1 im. S. Sempołowskiej i ZS nr 2 im. M. Dąbrowskiej. ZSZ Specjalna nr 6 w Centrum Kształcenia Zawodowego zostanie Branżową Szkołą I Stopnia Specjalną nr 6.

Podobnie będzie w Nałęczowie i Kazimierzu Dolnym. Nowych zawodówek, z uwagi na brak naboru, nie planuje się natomiast w ZS nr 3 i Zespole Szkół Technicznych w Puławach, w Klementowicach, Janowcu i SOSW w Kęble. Co istotne, uczniowie kończący obecne zawodówki, otrzymają dyplomy potwierdzające ich ukończenie (jako ZSZ). W okresie przejściowym, starsi uczniowie będą więc jeszcze uczniami ZSZ, a nowe roczniki – szkoły branżowej. W 2020 roku mają powstać dwuletnie BS II Stopnia, dające absolwentom 3-letnich, nowych zawodówek, możliwość podniesienia wykształcenia zawodowego branżowego – do poziomu technika oraz przystąpienie do matury, czyli zdobycie wykształcenia średniego.

Dotychczasowe trzyletnie licea, staną się szkołami czteroletnimi. Z kolei czteroletnie dotychczas technika, wrócą do nauczania pięciu roczników. Szkoły policealne będą działały na dotychczasowych zasadach.

Uchwała o reorganizacji oświaty w powiecie puławskim trafi wkrótce do zaopiniowania przez kuratora oświaty oraz do organizacji związkowych. Po jej akceptacji, dokument wróci na sesję, a ostateczny kształt uchwały ma zostać przyjęty do końca marca.