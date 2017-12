Rok 2017 w pigułce. Najważniejsze wydarzenia w Puławach i powiecie

Mijający rok dla Puław stał pod znakiem przygotowań do dużych inwestycji. Jego końcówka przyniosła przetargi dla budowy nowej hali sportowej, przebudowę POK „Dom Chemika” oraz nowe autobusy miejskie dla puławskiego MZK. W mieście zakończono przebudowę dwóch ważnych ulic: Spacerowej i 6 Sierpnia, a kierowcy, w związku z budową obwodnicy, musieli tymczasowo pożegnać się z al. 1000-lecia Państwa Polskiego.

Rok 2017 przyniósł również usamodzielnienie się byłej już filii Muzeum Nadwiślańskiego, która stała się niezależną, miejską jednostką. Był to również rok podjęcia decyzji i sfinalizowania zakupu Pałacu Marynki, pod jego przyszłą siedzibę. Warto wspomnieć również o ważnych decyzjach, jakie zapadały w Zakładach Azotowych. Zarząd firmy zrezygnował z budowy elektrowni gazowej. Związkowcy z kolei wymienili podejrzane o współpracę ze służbami PRL-u, władze zakładowej „Solidarności”.

Najgłośniejszą „aferą” był alkoholowy wybryk puławskiego radnego Artura Kwapińskiego, który przypłacił go utratą stanowiska dyrektora biura poselskiego i usunięciem z PiS. Warto wspomnieć również o nieuczciwej byłej już księgowej „Czartorycha” związanej do niedawna z PSL-em, która wpadła na przywłaszczaniu sobie towarów kupowanych na szkolne faktury. Podobny przypadek odnotowano również w PIW-ecie, który padł ofiarą oszustwa przez jedną z pracownic kancelarii.

W Dzienniku Wschodnim i dodatku Teraz Puławy w tym roku można było przeczytać również o niecodziennym osuwisku ziemi w Zastawiu, wstrząsającym zabójstwie piłkarza z Kurowa, czy kluczowych inwestycjach w poszczególnych gminach powiatu.

Rok 2017 w skrócie (chronologicznie):

Muzeum zyskuje niezależność W lutym, zgodnie z wolą puławskiej rady miasta, swoją działalność rozpoczęło nowe, wyłączone spod kazimierskiego zarządu, miejskie Muzeum Czartoryskich. Jego dyrektorem została Honorata Mielniczenko.

Nałęczów stracił 9,9 mln zł To unijna dotacja, która miała pomóc w rewitalizacji Parku Zdrojowego. Niestety, z powodu błędu tzw. niezależnego eksperta oceniającego wnioski, którego powołał zarząd województwa lubelskiego, gmina otrzymała znacznie mniej punktów, niż powinna. Pieniądze trafiły do innych samorządów.

Tajni współpracownicy w „Solidarności” Zmiany we władzach związku zawodowego działającego w puławskich Azotach. Z powodu podejrzenia o współpracę ze służbami PRL, zawieszony w pełnieniu obowiązków przewodniczącego został Andrzej Jacyna oraz szef komisji rewizyjnej Grzegorz Szymański. Związkowe stery przejął Piotr Śliwa.

Koniec marzeń o nowej elektrowni W kwietniu władze Zakładów Azotowych w Puławach poinformowały o rezygnacji z planów budowy nowej elektrowni gazowej o wartości około 2 mld złotych i mocy 400 MWe. Zamiast niej, zdecydowano o rozbudowie starej elektrociepłowni węglowej o kolejny blok. Według władz spółki, to dobra decyzja, bo nowa elektrownia (miała stanąć w gminie Puławy) byłaby zbyt duża w stosunku do potrzeb firmy.

Droga zapadła się pod ziemię W maju na terenie gminy Kurów doszło do najpoważniejszego zdarzenia o podłożu geologicznym od lat. W pobliżu miejscowości Zastawie osuwająca się ziemia zabrała ze sobą m.in. fragment pola i odcinek drogi powiatowej. Odpowiedzialnością za osuwisko obarczono pobliskie kopalnie piasku.

Bliżej do nowej hali W lipcu wiceminister sportu Jarosław Stawiarski w obecności kibiców i samorządowców, podpisał umowę na rządowe dofinansowanie do budowy nowego obiektu widowiskowo-sportowego przy ul. Lubelskiej w Puławach. To gwarancja wsparcia w wysokości 17 mln złotych. Rozstrzygnięcie przetargu - w nowym roku.

Wstrząsające zabójstwo We wrześniu w Kurowie doszło do potwornej zbrodni. Z rąk ukraińskiego pracownika jednego z miejscowych gospodarstw rolnych, zginął Grzegorz Kijowski, 32-letni mieszkaniec tej miejscowości, piłkarz KS „Garbarnia”. Sprawca został schwytany. Siergiejowi V. grozi dożywocie.

Nowe boiska dla SP nr 1 Kompleks boisk sportowych dla puławskiej „jedynki” kosztował 3 mln złotych. Była to jedna z największych miejskich inwestycji w 2017 roku. W jej ramach powstał plac do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę i siatkówkę, a także m.in. oświetlenie, chodniki i nowy parking dla rodziców i pracowników szkoły.

Remont i przeprowadzka POK Miasto Puławy podpisało umowę z wykonawcą pierwszego etapu przebudowy „Domu Chemika”. Kontrakt warty prawie 30 mln złotych zdobyło konsorcjum firm Termochem i Dajk. Co ważne, wojewódzki konserwator zabytków odmówił objęcia ochroną siedziby POK. Do czasu zakończenia robót, załoga ośrodka będzie pracowała w pawilonie.

Sygnalizacja włączona Na tę inwestycję od lat czekali mieszkańcy niemal całego powiatu. W grudniu uruchomiona została nowa sygnalizacja świetlna na przebudowanym skrzyżowaniu ul. Radomskiej, Janowieckiej i Kozienickiej w Górze Puławskiej. – To jest spełnienie naszych marzeń – komentował wójt Krzysztof Brzeziński.