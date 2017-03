Są pieniądze na nowy sprzęt w szpitalu w Puławach

– Nie ma wątpliwości, że zakup nowego sprzętu jest celowy. Ten, na którym pracujemy ma już 10 lat, co roku pomagając ponad 2,5 tysiąca pacjentów. To więcej, niż przewidziała gwarancja. Diagnostyka przewodu pokarmowego jest bardzo istotna. To dobrze, że tak poważne środki do nas trafią. Bardzo serdecznie za to dziękuję – mówił tuż przed głosowaniem w tej sprawie radny Paweł Gajek, a jednocześnie lekarz kierujący pracownią endoskopową.

W ramach nowych zakupów do pracowni trafi wieża endoskopowa, myjnia oraz nowe endoskopy. Te ostatnie to rodzaj narzędzi służących do monitorowania wewnętrznych ścian narządów poprzez umieszczenie w nich przewodu zakończonego mini-kamerą i źródłem światła. Dzięki nim, lekarze mogą obejrzeć np. stan przełyku, żołądka, czy jelit, co ułatwia postawienie diagnozy przed rozcięciem pacjenta na stole operacyjnym. Wieża to z kolei urządzenie, które umożliwia kalibrację obrazu, wykonanie zdjęć oraz przede wszystkim podgląd obrazu dostarczanego przez endoskop lub kolonoskop, który jest wyświetlany na specjalnym monitorze.

Uchwała została podjęta, więc SP ZOZ może już rozpisywać przetarg. Nowe wyposażenie pracowni prawodpodobnie pojawi się w ciągu kilku najbliższych miesięcy.