Sesje rady miasta powinny być nagrywane? "Należy przybliżyć faktyczną pracę samorządu"

Radny Maj jest zdania, że informacje z przebiegu comiesięcznych obrad sesji RM, które trafiają do mieszkańców, są niewystarczające. Jego zdaniem pisemne protokoły pojawiające się po miesiącu, czy treść podejmowanych uchwał to za mało. Proponuje, by miasto wykorzystało posiadany sprzęt i nagrywało wszystkie sesje, a materiały umieszczało w internecie.

– Uważam, że należy przybliżyć faktyczną pracę samorządu gminnego mieszkańcom. Wzorem wielu gmin w Polsce powinniśmy nagrywać i upubliczniać materiał wideo z sesji. W zasobach Urzędu Miasta Puławy znajduje się profesjonalny, cyfrowy sprzęt fotograficzny, umożliwiający rejestrację obrazu i dźwięku – przekonuje Maj.

Jego zdaniem, Biuro Rady Miasta, które już teraz nagrywa dźwięk z przebiegu sesji, mogłoby ten materiał umieszczać w sieci, np. na stronie internetowej Urzędu Miasta. Wszystko po to, żeby mieszkańcy zainteresowani sprawami miasta, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w obradach, mogli prześledzić przebieg poszczególnych dyskusji, czy głosowań.

– Nie wiem, czy takie publikowanie jest technicznie możliwe – mówi Małgorzata Gorgol, kierownik Biura Rady Miasta. – Wydaje mi się, że nagrywanie obrazu wiązałoby się to z koniecznością zakupienia nowego sprzętu. Co do dźwięku, my również nie będziemy o tym decydować. Zgodę na to może wydać prezydent oraz przewodnicząca rady miasta – dodaje.

– Ja nie miałabym nic przeciwko temu, bo nie mam nic do ukrycia. Uważam jednak, że dostęp do sesji nie jest obecnie w żaden sposób ograniczony. Każdy może w niej uczestniczyć, a mimo to, frekwencja na ogół nie jest zbyt wysoka. Poza tym są protokoły, które umieszczamy w Biuletynie Informacji Publicznej, w którym wszystkie wypowiedzi można sobie przeczytać – uważa Bożena Krygier, przewodnicząca rady. – Powinniśmy sprawdzić jak to wygląda w innych gminach – dodaje.