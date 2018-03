Skwery i błonia się zmienią. W mieście będzie więcej zieleni

W tym roku Puławy staną się jeszcze bardziej zielone. To za sprawą nowych drzew, trawników i krzewów, które zostaną posadzone w ramach przebudowy trzech skwerów – przy ul. Wróblewskiego, Gdańskiej oraz miejskich błoni.

Zarząd Dróg Miejskich szuka wykonawców, którzy zajmą się planowaną od wielu lat zmianą wyglądu terenów zielonych w mieście. W szczególności, chodzi o błonia pomiędzy ul. Słowackiego i Kaniowczyków, które obecnie tworzą jedną z bardziej zaniedbanych przestrzeni w Puławach.

Zgodnie z projektem, powstaną tam m.in. nowe alejki, place zabaw, siłownie i toalety. Będzie także ścieżka edukacyjna do gier przyrodniczych, stoliki piknikowe, czy labirynt z krzewów. Wyremontowany zostanie parking przy ul. Kaniowczyków, a w pobliżu ul. Słowackiego powstanie półkolisty nasyp z tarasami widokowymi i leżakami. Całość od placu straży pożarnej przy ul. Lubelskiej i stacji paliw zostanie odgrodzona szpalerami drzew. W planach jest także kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie. Prace przy budowie nowych błoni mają się zakończyć do 5 listopada.

Dwie pozostałe części zamówienia dotyczą skwerów przy ul. Gdańskiej i Wróblewskiego. W obu miejscach powstaną nowe trawniki, nasadzenia oraz alejki. W planach jest także montaż całego szeregu elementów małej architektury takich jak ławki, poidełka dla ptaków, karmniki, domki dla motyli, czy tablice pokazujące puławską faunę.

Firmy zainteresowane przetargiem, czas na złożenie ofert mają do 22 marca. Prace przy Gdańskiej mają zakończyć się 30 września, miesiąc później gotowy ma być nowy skwer przy Wróblewskiego. Na cały ten projekt w budżecie zabezpieczono ok. 7 mln złotych, z czego 1,8 mln to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Puławscy urzędnicy liczą również na wsparcie unijne z programu rewitalizacji.