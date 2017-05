Śledztwo ws. śmierci 24-latki z Góry Puławskiej umorzone

Pod koniec kwietnia Prokuratura Rejonowa w Puławach umorzyła postępowanie w sprawie dotyczącej śmierci młodej kobiety z gminy Puławy. Jak informuje Grzegorz Kwit, szef puławskiej prokuratury, sekcja zwłok nie wykazała uszkodzeń, które mogłyby świadczyć o udziale w tej śmierci innych osób. Nie znaleziono także dowodów na to, że ktokolwiek mógłby zachęcać Milenę np. do popełnienia samobójstwa. To, dlaczego 24-latka zginęła i w jaki sposób do tego doszło, pozostanie tajemnicą.

Przypomnijmy, że na fragmenty szkieletu w marcu tego roku przypadkowo natknął się jeden z wędkarzy łowiący w starorzeczu Wisły. Badanie DNA potwierdziło, że to ciało poszukiwanej od jesieni mieszkanki Góry Puławskiej.