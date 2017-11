Śmieci coraz więcej. ZUK ma pomysły na nowe inwestycje

Zakład Usług Komunalnych w Puławach ma zamiar zbudować nowy obiekt na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Komunalnej. W przyszłości może tu powstać instalacja do unieszkodliwiania odpadów plastikowych, która produkowałaby prąd i ciepło. W grę wchodzi także budowa niewielkiej spalarni.

W związku z rosnącymi kosztami składowania śmieci, puławski ZUK poszukuje innych rozwiązań. Jednym z pomysłów jest ograniczenie ilości odpadów, które w przyszłości będą musiały trafiać na miejskie składowisko. Sposobem na to ma być wykorzystanie nowoczesnej technologii.

– Chcielibyśmy zbudować instalację do przerabiania odpadów plastikowych na olej pirolityczny, który następnie byłby spalany. W wyniku tego procesu powstałaby energia elektryczna oraz energia cieplna – tłumaczy prezes ZUK, Tomasz Wadas, dodając, że ciepło można byłoby wykorzystać do podgrzewania wody w systemie ciepłowniczym. – Byłby to po prostu odpad tego procesu – dodaje.

Odpady plastikowe, głównie butelki PET, stanowią znaczną część śmieci wyrzucanych przez mieszkańców.

To nie wszystko. Na działce przy oczyszczalni ścieków, dzięki zmianom w studium, w przyszłości powstać może również niewielka spalarnia.

– Byłaby to nieduża, bezpieczna spalarnia odpadów, której posiadanie zmniejszyłoby nam ilość śmieci trafiających na składowisko. Pamiętajmy o tym, że opłaty z tym związane z roku na rok będą coraz wyższe. Powinniśmy być do tego przygotowani – dodaje szef zakładu.

Niestety nowe instalacje to droga inwestycja, ale władze spółki liczą na możliwość pozyskania na ten cel wsparcia zewnętrznego. W grę, oprócz dofinansowania, wchodzą m.in. nisko oprocentowane pożyczki od instytucji zajmujących się ochroną środowiska.