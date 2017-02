SMS: masz zaległość podatkową. Tak urząd chce przypominać

Puławy robią krok w stronę poprawy komunikacji pomiędzy urzędem i podatnikami. Dotychczas Urząd Miasta oferował jedynie usługę SMS-owych powiadomień o nadchodzących wydarzeniach kulturalnych, czy różnego rodzaju zagrożeniach. Nowością będą wysyłane w ten sposób informacje o zaległościach podatkowych.

– Niektórzy zapominają o opłaceniu podatków na czas. Ci mieszkańcy, którzy wyrażą zgodę, będą mogli otrzymać od nas darmowego SMS-a, który przypomni im o zaległości. Jeśli w ciągu następnego tygodnia uiszczą opłatę, unikną w ten sposób pisemnego upomnienia, które kosztuje 11,60 zł – mówi Renata Kałdonek, kierownik Wydziału Podatków i Opłat w Urzędzie Miasta Puławy.

Pierwsze SMS-y do osób, które zdecydują się na skorzystanie z tego rodzaju usługi zostaną wysłane na początku kwietnia. Wtedy właśnie minie pierwszy termin dotyczący opłat podatkowych. System w pierwszej kolejności uwzględni m.in. podatek od nieruchomości, środków transportu, leśny i rolny. W ciągu najbliższych miesięcy dołączą do nich opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wadą nowej usługi jest to, że skorzystać z niej będą mogły tylko te osoby, które osobiście udadzą się do Urzędu Miasta i złożą pisemne oświadczenie o woli otrzymywania SMS-owych upomnień.

– To wynika z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Musimy mieć pewność, że wysyłane przez nas informacje, trafią do właściwiej osoby – tłumaczy Renata Kałdonek.

Obecnie puławianie zwlekają z opłatami na setki tysięcy złotych. Najwięcej (ok. 350 tys. zł) wynoszą zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.