SP nr 6 w Puławach skończyła 50 lat (zdjęcia)

– To święto skłania nas do wspomnień i przemyśleń. Dla nas, ludzi związanych z tą placówką, to znacząca część naszego życia. Pracuję w tej szkole już trzydziesty rok i nie chciałabym pracować nigdzie indziej. Nigdy nawet nie przeszło mi to przez głowę. Mogę powiedzieć, że kocham to co robię i dziękuję wszystkim osobom, które tutaj spotkałam, szczególnie swoim kolegom i koleżankom, u których zawsze mogłam liczyć na ciepło i wsparcie – mówiła dyrektor Elżbieta Wirga, uhonorowana wczoraj pamiątkowym orderem.

Ordery dostały także nauczycielki: - Agnieszka Kowalczyk, Emilia Nieleszczuk, Agnieszka Płaskocińska i Magdalena Stefanyszyn.

Fakt, że patronem placówki są polscy lotnicy sprawił, że nie zabrakło przedstawicieli Wojska Polskiego. Była orkiestra wojskowa, a wśród gości znaleźli się m.in. gen. Ryszard Hać - dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ppłk Andrzej Jaworski - dyrektor Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego, jak również wojskowi reprezentujący 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego.