Stanął w obronie bitej na ulicy kobiety. Sam został pobity

Do pobicia doszło w poniedziałek wieczorem, przy ul. Kołłątaja w Puławach. Stan poszkodowanego mężczyzny był poważny. Stracił on przytomność i został zabrany do szpitala.

Wysłani na miejsce policjanci ustalili, że mężczyzna przypadkiem znalazł się w centrum awantury. Idąc do sklepu zauważył jak młody chłopak wyzywa stojące obok kobiety. W pewnym momencie jedną z nich uderzył z całej siły w twarz. Przechodzień zwrócił uwagę napastnikowi, po czym wszedł do sklepu. Gdy po kilku minutach wyszedł na zewnątrz został uderzony w tył głowy. Przewrócił się i uderzył głową o chodnik, po czym stracił przytomność. Mimo tego napastnik nadal go bił. Powstrzymał go dopiero przypadkowy świadek.

Kryminalni z Puław namierzyli i zatrzymali napastnika. Okazało się, że to 21-letni mieszkaniec miasta. W chwili zatrzymania nadal był pijany. Najbardziej interesował go telefon, który zgubił na miejscu zdarzenia. Młody mężczyzna trafił do aresztu, Może grozić do 5 lat więzienia.