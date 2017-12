Strażacy z OSP Żyrzyn z nowym wozem

Samochód dla druhów z Żyrzyna jest jednym z ponad czterdziestu, które w ostatnim czasie trafiły do jednostek całej Lubelszczyzny.

Zakup sprzętu został sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, budżetu województwa oraz gminy Żyrzyn. Samochód jest przystosowany do akcji ratownictwa drogowego, które stanowią znaczną część interwencji ochotników z tej miejscowości. Druhowie będą używali go m.in. do działań na nowych drogach ekspresowych, których budowa właśnie trwa.

W dniu przyjazdu samochodu był szampan i czerwone race, którymi przywitano załogę nowego samochodu. Mieszkańcy mieli okazję zapoznać się także z jego sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi. Wartość wozu to ok. 850 tys. zł.