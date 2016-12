Strefa ekonomiczna będzie większa dla Zakładów Azotowych Puławy

Rząd pracuje nad przyjęciem rozporządzenia dotyczącego powiększenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Jej puławski fragment urośnie o ponad 12 hektarów, co umożliwi objęcie nią najnowszej inwestycji Zakładów Azotowych, które budują nową wytwórnię nawozów.

Istniejąca w Puławach podstrefa SSE Strachowice to obecnie ponad 106 hektarów, z których zdecydowana większość jest użytkowana przez Zakłady Azotowe. Chemiczny koncern, planując kolejne inwestycje, jest zainteresowany lokowaniem ich na terenie strefy, bo dzięki temu może liczyć na tzw. zezwolenia strefowe uprawniające do zwolnień z podatku CIT. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem przemysłu, władze SSE Starachowice starają się o zdobywanie kolejnych terenów i włączanie ich do strefy. Zgodę na taki krok każdorazowo musi jednak wyrażać rząd.

Obecnie rada ministrów pracuje już nad nowym rozporządzeniem w tej sprawie. Jego przyjęcie poszerzy puławską strefę o 12,6 hektara.

– Tereny te przewidziane są pod realizację kolejnej inwestycji nawozowej Grupy Azoty Puławy pod nazwą „Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej” – informuje Grzegorz Kulik, rzecznik Grupy Azoty.

Budowa wytwórni rozpoczęła się kilka miesięcy temu, a jej koszt szacowany jest na 385 mln złotych. Dzięki niej, Zakłady Azotowe Puławy będą mogły produkować około 1200 ton saletry granulowanej na dobę. Inwestycja ma zostać ukończona w trzecim kwartale 2018 roku.