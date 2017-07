Zakończyła się dwudziesta edycja Święta Róż w Końskowoli. Na placu Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zaprezentowali się plantatorzy kwiatów z całego regionu. Publiczność co roku wybiera ten jeden, wyjątkowy.

Miłośnicy kwiatów, a szczególnie róż, w niedzielne popołudnie nie mogli przegapić święta w położonej blisko Puław, Końskowoli. Na miejscu można było przebierać w najładniejszych gatunkach, odmianach, kolorach, zapachach kwiatów, którymi można udekorować dom, ogród, czy taras. Wbrew pozorom, uprawa róż nie nalaży do łatwych. Kwiaty są delikatne i jak mówią hodowcy, należy bardzo o nie dbać.

- Trzeba pilnować, żeby nie pojawiały się choroby, pryskać, kopczykowaćna zimę, przycinać wiosną. Dbać o to, żeby róża rosła miała umiarkowanie wilgotno i nie rosła w przeciągu - wylicza Anna Zdun ze Skowieszyna, która od lat przyjeżdża do Końskowoli z kwiatami na sprzedaż. Uprawą m.in. róż jej rodzina zajmuje się od pokoleń. Zapytana o ulubioną odmianę bez wahania wskazuje na "nostalgię". - Dlatego, że ma wyjątkowy zapach - mówi właścicielka plantacji.

Oprócz wystaw z kwiatami, na miejscu można było pobawić się w wesołym miasteczku, obejrzeć zabytkowe samochody i amerykańskie motocykle, spróbować sił na mini-rodeo, posłuchać występów Końskowolskiej Orkiestry Dętej, kupić różnego rodzaju towary lokalne i rękodzielnicze, zabawki, gadżety i wiele innych. Swoje stoiska otworzył m.in. LODR oraz wojsko polskie.

Wieczorem na scenie wystąpi zespół wykonujący utwory grupy "The Beatles" czyli "The Postman", a także "Bayer Show" oraz "After Party".