Święto Truskawki w Górze Puławskiej (zdjęcia)

Niedzielna impreza przyciągnęła tysiące mieszkańców gminy, miasta Puławy oraz gości z całego powiatu. Na stoiskach zorganizowanych przez poszczególne miejscowości stoły uginały się od truskawkowych słodyczy, ciast, pączków z truskawkową polewą, napojów oraz łubianek z truskawkami. Najlepsi plantatorzy mieli okazję na scenie otrzymać nagrody od władz gminy. Dużą popularnością cieszył się również turniej sołectw, który jak co roku obfitował w ducha rywalizacji i dobrej zabawy. Tym razem drużyny musiały wykazać się m.in. umiejętnością precyzyjnego nalewania wody. Zawody wygrała Góra Puławska przed Polesiem i Łęką.

Tradycyjnie wybrano także Miss Truskawki 2017, którą została Amelia Kobylska. Tytuł wicemiss otrzymały ex-equo Patrycja Szumorek i Alicja Charlińska, a Miss Publiczności zostały występujące w duecie Natalia Bąkała i Maja Matraszek (dziewczynki, które wygrały konkurs w ubiegłym roku). Tytuł Mistera Truskawki zdobyli Tomasz i Wojciech Szmiglowie.

W tym roku organizatorzy festynu zadbali o zróżnicowanie gatunków muzycznych prezentowanych przez poszczególnych wykonawców. Było więc ludowo (Śpiewające Seniorki z Gołębia), wesoło (dzieci i młodzież ze szkół w Górze Puławskiej i Gołębia), tradycyjnie (akordeonista z Klikawy), rockowo (The Dark Stones), orientalnie (zespół Cyganeria) oraz tanecznie (zespół Top One). Na gości czekało także wesołe miasteczko, kąciki zabaw, czy stoiska z gastronomią.

Frekwencyjny sukces Święta Truskawki sprawia, że każdego roku okolice stadionu szybko zapełniają się samochodami. Niestety, co przyznają sami samorządowcy, miejsc parkingowych brakuje, przez co wielu kierowców zostawia swoje auta już przy ul. Radomskiej. Komunikację z pewnością poprawiłoby połączenie ul. Długiej z Janowiecką, ale na to, póki co, się nie zanosi.