Szansa na zmiany przy Królewskiej

Przejęcie od skarbu państwa 36-arowej działki pomiędzy ul. Piłsudskiego, Centralną i Lubelską, otworzyło Puławom nowe możliwości inwestycyjne. Chodzi o nowy sposób zagospodarowania zielonego terenu z zabytkową linią drzew, częścią al. Królewskiej oraz znajdującym się przy niej parkingiem. Ten ostatni ma niewystarczającą ilość miejsc postojowych, a jakość jego nawierzchni pozostawia wiele do życzenia.

O potrzebie doinwestowania tego miejsca mówi m.in. Wiesław Stolarski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Puławach. – Bez wątpienia będziemy musieli zająć się tą przestrzenią. Przywrócić ją do nowoczesności. Zgadzam się, że konieczne będzie także odnowienie parkingu, ale to nie jest inwestycja zaplanowana na ten rok. Ta działka jest nasza dopiero od kilku tygodni i na razie nie jesteśmy przygotowani do jej szybkiego zagospodarowania – tłumaczy dyrektor.

W miejscowym planie w tym miejscu przewidziana jest zieleń oraz część komunikacyjna. To oznacza, że nie łamiąc jego postanowień, miasto mogłoby przeprowadzić modernizację poszczególnych części swojej nowej działki. Jeśli jednak samorządowcy postanowią, że ta przestrzeń wymaga głębszych zmian, niewykluczone, że konieczna stanie się aktualizacja planistycznych dokumentów.

Warto dodać, że rosnące wzdłuż alei Królewskiej drzewa podlegają ochronie konserwatorskiej.