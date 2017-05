Szpital w Puławach wśród najważniejszych w regionie?

Ustawa o sieci szpitali zmieniająca dotychczasową organizację służby zdrowia w Polsce w ubiegłym tygodniu została podpisana przez prezydenta. Jak informuje dyrektor puławskiego szpitala Piotr Rybak, kierowana przez niego placówka nie tylko się w niej znajdzie, ale może otrzymać bardzo wysoki, trzeci poziom referencyjności. – Nie mówiłbym tego, gdybym nie był przekonany o tym, że tak się stanie. Otrzymałem nieformalne, ale bardzo wiarygodne informacje na ten temat – zapewnia dyrektor.

To właśnie od tego poziomu ma zależeć pozycja danego szpitala w nowej strukturze, jego szanse na dalszy rozwój, a także sposób finansowania. Dla puławskiego SP ZOZ trzeci poziom referencyjności oznaczałaby znalezienie się w gronie najważniejszych placówek ochrony zdrowia w województwie lubelskim, na równi z wojewódzkimi szpitalami w Lublinie, Białej Podlaskiej i Zamościu.

– Dla nas to oczywiście byłaby bardzo dobra informacja. Przypominam, że pierwszy stopień referencyjności to około 4 oddziałów, drugi od 8 do 10, w trzecim może być ich kilkanaście. To znaczy, że nie musielibyśmy ograniczać ich liczby – dodaje Piotr Rybak.

Jeżeli chodzi o pieniądze, to w pierwszych latach funkcjonowania sieci (startuje od października tego roku) niewiele się zmieni. Ewentualny zastrzyk gotówki spodziewany jest dopiero w kolejnych latach. Będzie on jednak związany ze zwiększoną ilością pacjentów, jaką ma obsługiwać tego rodzaju placówka. Co ciekawe, raz otrzymaną ocenę referencyjności, szpital może także stracić. Żeby ją utrzymać należy spełniać szereg warunków, m.in. posiadać rozwinięty oddział ratunkowy, czy intensywnej opieki medycznej.

– Dlatego będziemy musieli zainwestować m.in. w nowe lądowisko dla śmigłowców oraz prowadzić kolejne remonty oddziałów, przychodni, czy diagnostyki – mówi Leszek Gorgol z zarządu powiatu puławskiego, który nie ukrywa, że bardzo liczy na wsparcie finansowe ze środków unijnych, czy ministerialnych. Bez tych ostatnich nie uda się przeprowadzić kolejnej kluczowej inwestycji – termomodernizacji szpitala (wniosek o wsparcie na ten cel został już złożony).

Czy pozytywne informacje o wysokim poziomie referencyjności puławskiego SP ZOZ potwierdzą się? Oficjalna lista szpitali oraz ich pozycja w sieci ma zostać ogłoszona przez NFZ do 27 czerwca.