„Terytorialsi” czekają na kandydatów. Terminy szkoleń

Osoby niekaralne, sprawne fizycznie, którą chcą służyć w 2. Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, mogą składać swoje aplikacje m.in. w puławskiej WKU. Po przejściu procedury rekrutacyjnej, rozmowie przed komisją i badaniach lekarskich, kandydaci zostaną skierowani na ćwiczenia.

Rezerwiści, którzy odbyli przeszkolenie wojskowe będą kierowani na szkolenie wyrównawcze, które potrwa 8 dni (w trakcie weekendów). Pozostałych czeka dwukrotnie dłuższe szkolenie podstawowe w trybie ciągłym. Warto się pospieszyć, bo szkolenia rozpoczynają się już wkrótce.

Pierwszy termin to 3 marca (Lublin i Dęblin). Z kolei 24 marca przewidziano początek szkoleń wyrównawczych dla rezerwistów. Te ostatnie odbędą się również w Zamościu.

Jak mówi kpt. Krzysztof Kaźmierczak z puławskiego WKU, nowa formacja ciągle cieszy się zainteresowaniem ze strony zarówno mężczyzn, jak i kobiet. – W każdym tygodniu odbieramy szereg telefonów od osób zainteresowanych wstąpieniem w nasze szeregi. WOT to szansa dla tych wszystkich, którzy interesują się armią, bronią, aktywnością. Żołnierze chętnie uczestniczą w weekendowych szkoleniach, gdzie mogą m.in. postrzelać do tarczy z ostrej amunicji. Dla wielu z nich to wspaniała przygoda, oderwanie od codzienności – opowiada oficer wydziału rekrutacji.

Zgodnie z wytycznymi MON, docelowa liczba wszystkich żołnierzy WOT w Polsce ma wynieść ok. 53 tysiące. W całym kraju powstaną 63 bataliony podzielone na 17 brygad. Do końca roku uformowanych ma być już 13 z nich.

Każdy z „terytorialsów” może liczyć na uposażenie w wysokości ok. 500 zł (za gotowość oraz 2 dni ćwiczeń) miesięcznie. Warto dodać, że kandydaci nie zdążą na marcowe ćwiczenia, kolejne będą czekać na nich 7 kwietnia (Biała Podlaska), 12 maja (Lublin) i 30 czerwca (Dęblin).