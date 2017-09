Uchwyć w kadrze Dom Chemika. Photo Day przed przebudową

Puławski Ośrodek Kultury wkrótce czeka przebudowa. Z tej okazji Dom Chemika zaprasza miłośników fotografii na „Photo Day”. To wyjątkowa okazja do tego, żeby zwiedzić wszystkie, niedostępne na co dzień zakamarki budynku i uwiecznić je na zdjęciach. Dla autorów najlepszych kadrów przewidziano nagrody.