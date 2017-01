Ukradł figury królów z szopki bożonarodzeniowej. Wpadł w urodziny

Od 17 grudnia policjanci z puławskiej komendy szukali złodzieja dwóch królów z szopki bożonarodzeniowej. Do kradzieży doszło w pobliżu urzędu miasta. Zdarzenie nagrały kamery miejskiego monitoringu. Wartość skradzionych figurek oszacowano na około 600 złotych.

Tego samego dnia figurki zostały odnalezione w parku. Zauważyła je spacerująca osoba. Jak się okazało, nie było to przypadkowe znalezisko. Kryminalni ustalili, że figury tuż po kradzieży zostały ukryte w parku, żeby sprawca uniknął odpowiedzialności karnej. Obie postacie jeszcze przed Wigilią powróciły na swoje miejsce.

Mundurowi ustalili złodzieja i zatrzymali go w środę, w dniu jego urodzin. To 19-letni mieszkaniec Puław. Przyznał się do winy. Usłyszał zarzut kradzieży, za co grozi do 5 lat więzienia.