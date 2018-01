W Wąwolnicy szukają młodych strażaków

Chcemy odciągnąć młodzież od komputerów i zainteresować pożarnictwem – mówi Radosław Garwoliński z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąwolnicy. Tamtejsi strażacy prowadzą nabór do drużyny młodzieżowej.

Mogą do niej dołączyć chłopcy i dziewczęta poniżej 18. roku życia. – Chcemy nauczyć ich podstaw pożarnictwa i udzielania pierwszej pomocy, a także zapoznać ze specjalistycznym sprzętem. Na akcje będą jednak wyjeżdżać z nami wtedy, gdy staną się dorośli – dodaje Garwoliński.

Jakie cechy muszą mieć młodzi ochotnicy? – Przede wszystkim szukamy osób z zapałem. Dobrze jeśli będą to osoby wysportowane, ale nie zamierzamy prowadzić ścisłej selekcji. Nawet jeśli przyjdą osoby starsze, to chętnie przyjmiemy je do dorosłej drużyny – tłumaczy.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wąwolnicy została założona w 1913 roku. W tej chwili należy do niej 40 czynnych strażaków. Część z nich to właśnie członkowie drużyn młodzieżowych, a w tym gronie jest 10 chłopców i 6 dziewcząt.

Nabór odbędzie się w piątek, 26 stycznia o godzinie 18 w budynku OSP w Wąwolnicy.