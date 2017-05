W weekend II Bieg Kazimierski. Trwają zapisy online

Zapisy internetowe kończą się w środę 11 maja o północy. Koszt udziału w biegu to 70 złotych. 100 zł będą musieli zapłacić biegacze, którzy chcą zapisać się w biurze zawodów w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystki. Biuro zostanie otwarte w sobotę o godz. 12:00.

Niedzielna impreza wystartuje na kazimierskim rynku o godz. 11:00. Do południa przewidziany jest program artystyczny, po którym odbędzie się msza w intencji Jana Pawła II. Tuż po niej, około godz. 13:00 Sport Empire przeprowadzi wspólną rozgrzewkę, a po kwadransie wszyscy zawodnicy ustawią się na linii startu.

Bieg na dystansie 10-kilometrów powinien rozpocząć się około 13:30 i potrwać do 15:00. Organizatorzy zadbali o to, by trasa była zróżnicowana i malownicza. Jej pierwsza część będzie prowadzić pod górę w stronę Skowieszynka. Tam, dokładnie w połowie drogi, zawodnicy będą mogli napić się wody i wrócić do Kazimierza. Po powrocie, każdy posiadacz pakietu startowego otrzyma posiłek regeneracyjny. Dla zawodników zagra także Orkiestra Wojskowa z Dęblina. O godz. 16:00 rozpocznie się ceremonia rozdania pamiątkowych medali (z wizerunkiem JP II).

Na niespełna tydzień przed startem udział w biegu potwierdziło ponad 470 zawodników z całego kraju. Najwięcej z Warszawy, Lublina, Skierniewic i Puław, ale w Kazimierzu Dolnym pojawią się również amatorzy z Siedlec, Lubartowa, Radomia, czy Kielc. Nie zabraknie także miejscowych miłośników biegania. W związku z organizacją biegu, w niedzielę możliwe będą tymczasowe utrudnienia w ruchu, szczególnie na ul. Lubelskiej i Nadrzecznej.