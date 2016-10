W zdrowym ciele zdrowy duch. Najbardziej aktywny mieszkaniec Puław

W zakończonym sezonie pan 61-letni pan Waldemar nie miał sobie równych. Uzbierał prawie 20 naklejek uczestnictwa w rajdach rowerowych, spływach kajakowych i marszach nordic walking organizowanych przez puławski MOSIR. Kilka pozostałych otrzymał za regularne wypożyczanie sprzętu. Jak sam o sobie mówi, ma sportową naturę, a aktywność fizyczną lubił od dziecka.

– Jako nastolatek trenowałem koszykówkę w Wiśle Puławy, potem także piłkę nożną. Byłem również sędzią piłkarskim. Sport ciągle mi towarzyszył i tak jest do dzisiaj. Rowerem jeżdżę przez cały rok, właśnie niedawno zrobiłem 40 kilometrów, a w tym roku uzbierało się ich 4 tysiące – mówi puławianin. – Pływam też na kajakach, więc korzystam z organizowanych przez MOSiR spływów – dodaje.

Mimo że jest już emerytem, jego rowerowe wyczyny mogą robić wrażenie nawet na młodszych miłośnikach dwóch kółek.

– W tym roku najdłuższa trasa, jaką pokonałem, to wycieczka z Zalewu Zemborzyckiego do Puław przez Wojciechów i Kazimierz Dolny. W sumie to ponad 100 kilometrów – opowiada.

Pan Waldemar już przygotowuje się do następnego sezonu i zapowiada, że powalczy o kolejne zwycięstwo w konkursie „Aktywne Puławy”. W pierwszej edycji tej zabawy wzięło udział około trzydziestu mieszkańców. Kolejna rozpocząć ma się w okolicach maja. Jak mówią pracownicy MOSiR, nowe naklejki będą miały inny kolor. Niewykluczone, że będzie ich więcej, a do konkursu dołączą także organizatorzy innych imprez sportowych i rekreacyjnych w Puławach.

Najaktywniejsi w mieście

W zakończonym właśnie sezonie najwięcej punktów w konkursie „Aktywne Puławy” uzbierał Waldemar Nogalski. Za zajęcie pierwszego miejsca mieszkaniec Puław otrzymał puchar, dyplom, kubek termiczny, sakiewkę rowerową, cukierki oraz gadżety Urzędu Miasta. Podobny zestaw wręczono także zdobywcom miejsca drugiego i trzeciego. Na drugim stopniu podium stanęli ex equo Jolanta Żebrowska i Antoni Ciszewski. Oboje najwięcej punktów zyskali dzięki imprezom z cyklu „Biegaj z MOSiRem”. Trzecie miejsce w konkursie zajął natomiast miłośnik jazdy rowerem, uczestnik wszystkich dziewięciu rajdów, Eugeniusz Pawlak.