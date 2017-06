Wędkarze zauważyli ciało w Wiśle

Zaalarmowali strażaków, którzy wyłowili ciało z wody i odholowali na brzeg. Według wstępnych ustaleń może to być 24-latek z Puław, który zaginął w kwietniu. Jednak ostateczną pewność co do tożsamości mężczyzny będzie można mieć dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok.

Oględziny ciała nie wskazują na to, że do śmierci mężczyzny mógł się ktoś przyczynić.