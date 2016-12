Wiadomo, kim był mężczyzna znaleziony martwy 5 lat temu

W kwietniu 2011 roku w miejscowości Cezaryn gm. Żyrzyn znaleziono zwłoki mężczyzny w stanie daleko posuniętego rozkładu. Na podstawie czaszki Instytut Ekspertyz Sądowych zrekonstruował wygląd przeżyciowy mężczyzny. Określił wiek na 32-58 lat, wzrost około 166 cm, mężczyzna mógł ważyć około 62 kg.

Od tamtej pory puławscy policjanci z Zespołu ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego próbowali ustalić, kim był znaleziony człowiek. - Sprawdzano osoby zaginione i poszukiwane oraz od ich członków rodziny pobierano materiał genetyczny do badań DNA. W mijającym roku puławscy kryminalni dotarli do kolejnego mężczyzny, który był jedynym żyjącym członkiem rodziny zaginionego mężczyzny z Białobrzegów. Od mężczyzny pobrano materiał genetyczny do dalszych badań - wyjaśnia Marcin Koper z policji w Puławach.

Niedawno policjanci otrzymali ekspertyzę Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, pozwoliła ona niemal w stu procentach stwierdzić, że mężczyzna był mieszkańcem Białobrzegów, a gdyby żył miałby dziś 46 lat.

Sporządzony szkic wyglądu przeżyciowego mężczyzny był zbliżony do realnego wyglądu.