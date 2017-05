Więcej pieniędzy na budżet obywatelski w Puławach

Powoli rozpoczynają się przygotowania do piątej edycji puławskiego budżetu partycypacyjnego. Największą zmianą jest zwiększona ilość rejonów. Dodatkowy, piąty - stworzy osiedle Włostowice, które w ten sposób uniezależni się od osiedla Niwy.

Biorąc pod uwagę fakt, że na wszystkie rejony dotychczas przypadało po 350 tys. złotych, arytmetyka wykazywała, że po zmianach, rejony będą mogły liczyć jedynie na 280 tysięcy. Nie będzie jednak tak źle. Prezydent Janusz Grobel zwiększył całkowitą pulę budżetu obywatelskiego do 2,1 mln złotych, co wyrównało budżety rejonów do równych 300 tysięcy złotych.

Środki na zwycięski projekt ogólnomiejski pozostaną bez zmian (600 tys. zł). Wzorem ubiegłego roku puławscy urzędnicy zapraszają mieszkańców miasta na spotkanie podczas którego będą odpowiadać na pytania dotyczące budżetu obywatelskiego. Odbędzie się ono w środę, 31 maja o godz. 17 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Na miejscu będzie można także poćwiczyć pisanie wniosku, w czym będą pomagali pracownicy ratusza.