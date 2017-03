Wielkie sprzątanie Kazimierza Dolnego. Zapraszają mieszkańców

– Spotykamy się o godz. 10 przed studnią na Rynku w Kazimierzu. Będą tam rozdawane rękawice i worki. Podzielimy między sobą trasy i tereny do posprzątania i miejsca odbioru worków ze śmieciami – mówi Mateusz Stachyra, referent ds. promocji i kontaktów z mediami w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym. – Jak co roku sprzątać będziemy najpiękniejsze, a co za tym idzie najczęściej odwiedzane zakątki Kazimierza.

Na liście miejsc do sprzątania znalazły się: wąwóz cmentarny oraz Plebanka, wąwóz Małachowskiego, ścieżki przez wzgórze Albrechtówka i nad Wisłą do Mięćmierza, punkt widokowy na Albrechtówce, drogę do przeprawy promowej za kamieniołomem. W planach jest także wał wiślany, Wąwóz Korzeniowy i okolice, kamieniołom i teren nad kamieniołomem, wąwóz Norowy Dół, ul. Słoneczna oraz inne miejsca jeżeli dopisze frekwencja.

– Akcje koordynowane przez Urząd Miasta są kontynuacją działań z poprzednich lat. Przypomnijmy o niezawodnym udziale straży pożarnej z terenu całej gminy, akcjach szkolnych, m.in. w Dąbrówce czy oczyszczenie przez lokalną społeczność zamku w Bochotnicy i sprzątaniu Norowego Dołu – mówi Stachyra. – Przede wszystkim trzeba podkreślić zaangażowanie mieszkańców, którzy czasem całymi rodzinami poświęcali kilka godzin swojego czasu, by gmina i miasteczko było czystsze.