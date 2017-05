Wojewódzki Festiwal Współczesnych Form Tanecznych w Puławach. Młodzi tancerze na scenie

To już 18. edycja Wojewódzkiego Festiwalu Współczesnych Form Tanecznych, który co roku odbywa się w Puławach. W sali widowiskowej "Domu Chemika" publiczność miała okazję obejrzeć występy najbardziej utalentowanych dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych oraz solistów. Po obejrzeniu 105 występów, jurorzy (Renata Jakimiuk, Łukasz Kołodziej, Paulina Zarębska) wyłonili zwycięzców.

W bloku tańca nowoczesnego najlepszym zespołem wśród tych starszych ogłoszono Swag Queens z Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach, który wyprzedził milejowski Squeeze oraz Lucky Mafię ze Świdnika. W kategorii solistów pierwszą nagrodę przyznano Filipowi Wieczorkowi z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie. Wśród młodszych zwyciężył Twine z Krasnostawskiego Ośrodka Kultury. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały puławski Pokus oraz Jump z SOSW w Puławach. Najlepszą młodą solistką została Maria Kolenda z chełmskiej Estrady Dziecięcej.

W bloku tańca współczesnego pierwsze miejsce w kategorii starszych zespołów zdobyła Arabeska Młodzieżowa z MDK "Pod Akacją" w Lublinie, która pokonała krasnowstawski Zygzak oraz swoich kolegów z Arabeski. Tancerka z tego samego lubelskiego domu kultury, Paulina Araźna, zwyciężyła wśród starszych solistów. Najlepszym młodym zespołem tańca współczesnego została Koda ze Świdnika, a kategorię solistów młodszych wygrała Emilia Zaprawa z lubelskiego Chassemi.

Ponadto na scenie wystąpili: Mała Rewia Taneczna (Dęblin), Lucky Sweets, Lucky Kids i Ametyst (Świdnik), Keep It Up (Chełm), Soul Kids (Kraśnik), Chochliki, Pointa i Flex (Nałęczów), Małe Gaduły, Gaduły XL, Sensum, Twister (Lublin), Słoneczka (Zamość), Grawitan, Kryształki i Diamenty (Poniatowa), Lie Team (Biłgoraj) oraz wiele innych. Warto odnotować, że w przerwie pomiędzy blokami na scenie wystąpił juror, Łukasz Kołodziej z Puław, który zaprezentował "taniec robota".