Wójt obciął budżet na dojazdy niepełnosprawnych dzieci do szkoły. "Jesteśmy rozgoryczeni"

- Jesteśmy rozgoryczeni i zszokowani postępowaniem wójta. Osoba sprawująca tak odpowiedzialną funkcję szuka oszczędności na niepełnosprawnych dzieciach i ludzkim nieszczęściu – czytamy w liście od rodziców niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół w Janowcu, który trafił do naszej redakcji. – Nie dość, że transport dzieci z orzeczeniami nierzadko wiąże się z indywidualną opieką i pomocą w prostych czynnościach życiowych to jeszcze odbiera się również połowę dofinansowania.

Chodzi o stawkę, według której rozliczane są dojazdy dzieci do szkoły. Od września jest ona o połowę niższa.

– Reguluje to moje zarządzenie – przyznaje Jan Gędek, wójt Janowca. – Wcześniej bazowaliśmy na ministerialnym rozporządzeniu. Wówczas były to 83 grosze za kilometr, teraz to 40 groszy. Ta zmiana dotyczy nie tylko zwrotu kosztów dojazdu niepełnosprawnych dzieci do placówek szkolno-wychowawczych, ale też m.in. wójta, pracowników urzędu gminy czy radnych, którzy używają prywatnych samochodów do służbowych celów.

Zdaniem wójta, niższa stawka nie oznacza, że rodzice muszą dopłacać do paliwa. – Według mnie ta stawka w stu procentach pokrywa te wydatki – przekonuje Gędek. – Ja też rozliczam swoje wyjazdy służbowe w ten sposób i ta kwota w zupełności wystarcza.

Rodzice niepełnosprawnych dzieci pretensji do wójta mają więcej. Skarżą się też, że wciąż nie została utworzona odrębna klasa z odpowiednio przeszkolonym personelem. – Gmina ma obowiązek zapewnić w placówce szkolnej taki oddział – przypominają. Wójt odpiera te zarzuty.

– Żaden przepis w tym zakresie nie został złamany, bo w naszej szkole orzeczenia o niepełnosprawności dotyczą tylko pojedynczych przypadków. Nie ma więc podstaw do tego, żeby taką klasę utworzyć – mówi Gędek.

– Te dzieci są z różnych roczników, stworzenie odrębnej klasy jest więc niemożliwe. Jedynym sposobem nauczania są klasy integracyjne. Dzieci te mają też dodatkowe indywidualne zajęcia – mówi Bożena Leszczyńska, dyrektor ZS w Janowcu.