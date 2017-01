WOŚP w Puławach zebrała więcej niż rok temu

Sukcesem zakończyła się charytatywna zbiórka puławskiego sztabu WOŚP. Jak podaje jego szef, Michał Świderski, zebrano dokładnie 88 839,85 zł. – To o 10 tysięcy więcej, niż w roku ubiegłym – podkreślił koordynator akcji, który podziękował wszystkim wolontariuszom.

– Stoimy tu od rana z przyjaciółmi. Staramy się pomóc. Ja sam od dawna chciałem zostać wolontariuszem, ale dopiero w tym roku mi się to udało i jestem z tego powodu bardzo zadowolony – mówił Rafał, którego z puszką można było spotkać w Galerii Zielonej.

W pomoc charytatywną włączył się w tym roku także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kęble, który sprzedawał rękodzieło wykonane przez niepełnosprawnych uczniów.

– To wszystko, co tutaj widać zostało zrobione w ramach zajęć z naszą młodzieżą. To, co zarobimy, wrzucamy do puszki, więc sto procent zysku będzie dla orkiestry – mówi Ewa Kubiś, nauczyciel w SOSW, która przyznaje, że sprzedać udało się całkiem sporo. – Największym zainteresowaniem cieszyły się nasze serduszka, ceramika i wypieki – dodaje.

W niedzielę z WOŚP zagrali także m.in. miłośnicy sportów motorowych, którzy wozili darczyńców autami terenowymi, firmy oferujące gry i zabawki dla dzieci, czy pracownicy banku, którzy za darmo policzyli zawartość puszek. Poza tym, co udało się zebrać wolontariuszom, najwięcej pieniędzy przyniosła aukcja różnych przedmiotów w Galerii Zielonej (4154 zł), aukcja balonów w Galerii Nova, czy ta dotycząca dzieł sztuki w kawiarni "u Smoka". Pieniądze z 25 finału WOŚP trafią na potrzeby oddziałów ogólnopediatrycznych i opieki nad seniorami.