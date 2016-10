SP nr 10 w Puławach: Wyjątkowo ciekawe lekcje informatyki

Agnieszka Czarnota z SP nr 10 prowadzi pilotażowy program nauki kodowania oparty o dedykowaną dzieciom aplikację. Jak mówi nauczycielka, podstawą jest tutaj opanowanie algorytmów, które pozwalają zrozumieć zasady porozumiewania się z komputerem. Zajęcia w „dziesiątce” przygotowują dzieci to nauki języka programowania, koniecznego do tworzenia własnych aplikacji.

– Dzięki tym zajęciom, dzieci będą w przyszłości miały łatwiej. Szybciej opanują umiejętność programowania, którą w dziedzinie informatyki można porównać do znajomości języka angielskiego. Uczymy tego przez program Scratch, polecany przez ministerstwo – mówi Agnieszka Czarnota, która przyznaje, że dzieci bardzo chętnie biorą udział w lekcjach. – Ich zainteresowanie jest tak duże, że część z nich zainstalowała sobie ten program w domu. Tworzą historyjki, komiksy. Sama dzięki temu cały czas poznaję możliwości tej aplikacji – dodaje.

Dzieci także nie kryją, że nowe zajęcia informatyki bardzo im się podobają. – Lubię te lekcje, bo dużo projektujemy, a pani fajnie tłumaczy i nigdy się nie nudzę – mówi Wiktoria. Na lekcje chętnie chodzi także Szymon. – Podoba mi się ten program, który mamy na zajęciach, bo możemy tworzyć fajne programy, gry i pani pozwala na więcej. Mamy więcej samodzielności – mówi uczeń czwartej klasy.

– Mam satysfakcję, że moi uczniowie nie siedzą przepisując jakiś tekst, tylko robią coś twórczego, co ich naprawdę interesuje. Uważam, że podstawę programową nauki informatyki należy zreformować, dostosować ją do postępu technologicznego i umiejętności uczniów – podsumowuje nauczycielka, która jako jedna z nielicznych zdecydowała się wdrożyć pilotażowy program nauki podstaw kodowania. Być może za kilka lat, tego rodzaju zajęcia staną się normą. Na razie SP nr 10 w Puławach należy do wyjątków w tym zakresie.