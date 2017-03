Wypadł z drogi i uderzył w latarnię. 19-latek w szpitalu

19-latek prawdopodobnie jechał zbyt szybko, wypadł z drogi i uderzył autem w słup. Trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w sobotnią noc po godz. 1.00 w Dęblinie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 19-letni kierowca audi z gminy Ułęż, na zakręcie nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze, zjechał na pobocze uderzając w słup energetyczny. 19-latek z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.

Badanie na zawartość alkoholu w organizmie wykazało, że kierujący pojazdem był trzeźwy. Okazało się natomiast, że pojazd nie posiada ważnych badań technicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia.

Policjanci ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.