Wyremontują drogę łączącą Końskowolę z Sielcami. Za 2 mln zł

Droga z Końskowoli do Sielc jest często wykorzystywana przez kierowców, którzy z Puław chcą dojechać do drogi ekspresowej S17 prowadzącej do Lublina (fot. Radosław Szczęch)

Lokalne władze od lat zabiegały o remont, ale dotychczasowy zarządca (Powiatowy Zarząd Dróg) nie podejmował inicjatywy. Ostatecznie, dwa lata temu, władze gminy Końskowola zdecydowały o skorzystaniu z możliwości, jakie dawał Miejski Obszar Funkcjonalny.

– Udało nam się wtedy pozyskać środki na przygotowanie projektu całego odcinka od ul. Młyńskiej do drogi krajowej nr 17. Projekt jest już gotowy, mamy również pozwolenie na budowę. Niebawem ruszamy z przetargiem – mówi wójt Stanisław Gołębiowski.

Zanim zostanie ogłoszony, rada gminy w środę miała podjąć uchwałę przejmującą zarządzanie nad drogą. Finansowanie prac zostanie podzielone natomiast pomiędzy gminę i powiat. Oba samorządy zabezpieczyły na ten cel po milionie złotych. Niestety to za mało, żeby przebudować całą trasę. Pieniędzy powinno wystarczyć na około kilometr, licząc od skrzyżowania z ul. Młyńską.

– Droga zostanie poszerzona do około 5,5-6 metrów, po obu stronach jezdni będą chodniki, po jednej ścieżka rowerowa, a do wysokości ostatnich zabudowań, pojawi się nowe oświetlenie. Projekt przewiduje też budowę kanalizacji deszczowej - wymienia wójt.

Możliwe są dwa rodzaje przetargów. Pierwszy, tradycyjny, w którym zamawiający przedstawia specyfikację inwestycji, łącznie z określoną długością drogi i poszukuje najtańszego oferenta. Druga możliwość, którą także biorą pod uwagę władze gminy, to przetarg bez podawania długości drogi, a jedynie jej cenę. Wtedy wygrałaby ta firma, która za 2 mln złotych wykonałaby najwięcej metrów. Za takim sposobem opowiada się wójt.

– Byłoby to najbardziej logiczne rozwiązanie. Sprawdzamy, czy jest to zgodne z nowymi przepisami, bo tutaj są wątpliwości – mówi Gołębiowski.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przetarg powinien rozpocząć się jeszcze tej zimy. To oznacza, że cała inwestycja mogłaby się skończyć w tym roku. Nie wiadomo natomiast kiedy samorząd przystąpi do kolejnego przetargu na pozostałą część drogi (do Sielc i dalej). Zdaniem urzędników, będzie to możliwe po oddaniu do użytku nowej obwodnicy Puław, wraz z jej końskowolskim odcinkiem, czyli nie wcześniej, niż wiosną 2018 roku.