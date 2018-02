Wzorowy uczeń dostanie zniżkę na bilet komunikacji miejskiej?

Uczniów, którzy otrzymują nagrody za wybitne wyniki w nauce co roku jest około 230. Wśród nich znajdują się zarówno ci ze szkół publicznych, jak i niepublicznych. Część z nich korzysta na co dzień z komunikacji miejskiej płacąc za bilet miesięczny 40 złotych. Według radnego Michała Śmicha, miasto powinno zaoferować im prezent w postaci 50-procentowej zniżki.

– Uważam, że należy docenić tych uczniów wspierając ich taką proedukacyjną inicjatywą. Cieszę się, że ta idea uzyskała już poparcie komisji oświaty i liczę na to, że już w marcu przygotowany zostanie projekt odpowiedniej uchwały – mówi samorządowiec, który nową zniżkę nazwał „wzorowym biletem”.

Jaki będzie jej koszt? Według pomysłodawcy, jej wprowadzenie uszczupli przychody MZK o jakieś 30-40 tys. złotych. W praktyce wyglądałoby to tak, że spółka co roku otrzymywałaby listę uczniów nagrodzonych przez prezydenta, którzy automatycznie otrzymywaliby prawo do rocznej, 50 procentowej zniżki na bilety miesięczne.

Prezydent nagradza uczniów ze szkół prowadzonych lub dotowanych przez miasto. O zniżki dla młodzieży z pozostałych placówek (czyli większości szkół średnich poza ZSO nr 1 i 2) być może zatroszczą się władze powiatu.

Jest na to szansa, bo trwają właśnie prace nad nowym regulaminem akcji „Być Najlepszym”, czyli nagród przyznawanych co roku przez starostę.