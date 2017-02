Z szybkiego internetu skorzystały głównie placówki publiczne. "Zrobiliśmy wszystko, co możliwe"

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wkrótce przestanie pełnić funkcji administracyjnych nad Puławską Siecią Światłowodową. Zadanie to w imieniu miasta przejmie powstałe niedawno Centrum Usług Wspólnych. Czy nowej instytucji zarządzanie siecią pójdzie lepiej – przekonamy się wkrótce.

Zakopane pod ziemią przewody o wysokiej przepustowości danych kosztowały około 15 mln złotych. Szybki internet otrzymały głównie placówki publiczne.

Z podłączeniem prywatnych nieruchomości poszło już trochę gorzej. Odpowiadający za sieć MPWiK, bezskutecznie próbował znaleźć firmę, która miała wziąć na siebie obowiązek podłączania prywatnych odbiorców. Miejska spółka, zgodnie z przepisami, nie mogła świadczyć tych usług sama. Z drugiej strony możliwości zmiany dostawcy internetu właśnie na ten oferowany w ramach Puławskiej Sieci Światłowodowej nie przyciągał rzeszy klientów.

W międzyczasie na rynku pojawiła się m.in. technologia LTE umożliwiająca bezprzewodowy dostęp do sieci przez komórki i tablety, a ceny usług interentowych w całym spadły. W związku z tym szerokopasmowy internet za ciężkie miliony, który w Puławach jest na wyciągnięcie ręki (łopaty), stał się usługą trudną do sprzedaży. Nie znaczy to jednak, że zarządzanie nim przez MPWiK należy uznać za pasmo porażek.

– Było trudno, ale zrobiliśmy wszystko, co możliwe, żeby tę sieć udostępnić jak największej liczbie odbiorców. Z szerokopasmowego internetu korzystają dzisiaj wszystkie placówki publiczne, szkoły, przedszkola, urzędy oraz miejskie spółki. Wykorzystuje go m.in. OPEC, Nieruchomości Puławskie, czy MZK. Ta ostatnia firma światłowód wykorzystała uruchamiając elektroniczny system informacji na przystankach autobusów. To nie jest więc tak, że nikt z tego nie korzysta – mówi Wiesław Duklewski, główny inżynier w MPWiK.

Niewiadomą jest liczba umów zawartych z odbiorcami prywatnymi. Tutaj MPWiK zasłania się brakiem tych informacji, w związku z tym że sam nie prowadzi takiej działalności. – Tym zajmują się operatorzy ostatniej mili, z którymi podpisaliśmy kilka umów. Ilu użytkowników zdecydowało się na skorzystanie z tej usługi, to jest pytanie do nich – dodaje pracownik spółki, który podkreśla, że zysk z tytułu udostępnienia światłowodów pozwolił pokryć koszty obsługi sieci. – Wyszliśmy na swoje – zapewnia.

Wkrótce obowiązek dotyczący zarządzania Puławską Siecią Światłowodów spadnie na nowy podmiot. Władze miasta postanowiły, że zajmie się tym nowa instytucja, Centrum Usług Wspólnych przy ul. Piłsudskiego.