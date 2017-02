Zabija psy i obdziera je ze skóry. W sortowni śmieci znaleziono sześć martwych zwierząt

Pierwsze ciała obdartych ze skóry zwierząt na taśmie sortowni odpadów pojawiły się w środę. Były to trzy niewielkiej wielkości psy. Trzy kolejne znaleziono w czwartek. Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych natychmiast poinformowali policję. Ruszyło śledztwo.

– Prowadzimy czynności, które mają na celu ustalenie osób odpowiedzialnych za doprowadzenie do śmierci tych zwierząt. Znalezione na terenie sortowi ciała należą do zwierząt, prawdopodobnie z gatunku psowatych. Wszystkie zostały pozbawione skóry – mówi Ewa Rejn-Kozak, rzecznik prasowy puławskiej policji.

Więcej na ten temat policja nie chce zdradzić.

– Ustaliliśmy, że był to transport odpadów, który został odebrany od naszych klientów w środę. Tego dnia przyjechały do nas śmieci z gminy Kurów, ale także z miasta i gminy Puławy, Dęblina, Ryk, Końskowoli, Kazimierza Dolnego i Garbowa. Psy musiały przyjechać w śmieciarce należącej do firmy Eko-Trans – mówi Tomasz Wadas, prezes Zakładu Usług Komunalnych w Puławach.

Sekcje zwłok na zlecenie policji przeprowadzi Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach lub Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Specjaliści ustalą m.in. to, czy sposób pozyskania skór był humanitarny.

Skóry psów pojawiały się już na internetowych aukcjach. Takie przypadki były zauważone m.in. w 2009 i 2015 roku. Dwa lata temu – jak donosiły dolnośląskie media – na portalu Allegro ktoś wystawił futro z owczarka niemieckiego, które jak wynika z opisu, zostało kupione na jednym z kiermaszów na Zamojszczyźnie. Po interwencji obrońców praw zwierząt aukcja została usunięta.

– To jest oburzające bestialstwo. Ale nadal, szczególnie na terenach wiejskich, część mieszkańców wierzy w ozdrowieńcze właściwościach skór psów czy kotów. Niestety, często zdarza się, że sprawy dotyczące takich przypadków są umarzane przez organy ścigania – mówi Eliza Betlej, inspektor w Lubelskiej Straży Ochrony Zwierząt.

Za zabicie psa

Kodeks karny przewiduje do dwóch lat więzienia. W przypadku szczególnego okrucieństwa - do trzech. Niezgodny z prawem jest także handel skórami zwierząt domowych. Zabrania tego m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z 2007 roku. Złamaniem prawa jest także wyrzucanie ciał do pojemnika z odpadami.