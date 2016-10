Zabrakło na drogi. Żyrzyn czeka na pomoc powiatu

Na przebudowę czekają trzy odcinki dróg powiatowych o łącznej długości około 1,4 kilometra. To 580-metrowy fragment ulicy Tysiąclecia w Żyrzynie, droga przez Kotliny o długości 340 metrów oraz 450-metrowy odcinek drogi w Borysowie.

Do podzielonego na trzy części przetargu stanęły cztery przedsiębiorstwa: PRD Lubartów, PBDiM z Mińska Mazowieckiego, ZBWiK z gminy Markuszów oraz lubelski IGORD. Jeśli zwycięzcami okażą się te z nich, które zaproponowały najniższe ceny, umowy zostaną podpisane tylko z dwoma ostatnimi firmami. Najtańsze oferty na drogi w Żyrzynie (413 tys. zł) i Borysowie (172 tys. zł) złożyła firma z Lublina. Najbliżej realizacji zadania w Kotlinach jest natomiast markuszowski Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, który zaproponował wykonanie remontu drogi za niewiele ponad 116 tys. zł.

Problem w tym, że nawet te najtańsze z ofert nieznacznie przekraczają budżet, który zabezpieczył na ten cel Powiatowy Zarząd Dróg. Brakuje ponad 28 tys. złotych, więc dyrekcja PZD będzie musiała znaleźć dodatkowe fundusze, by tę lukę uzupełnić. Standardową procedurą w tej sytuacji jest pisemny wniosek do zarządu powiatu, a po jego akceptacji – uchwała rady zmieniająca budżet. Bez tego zamawiający nie będzie mógł podpisać umów. Czasu jest niewiele, bo zgodnie z harmonogramem, prace powinny zacząć się już w listopadzie, a zakończyć do 12 grudnia.