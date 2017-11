Zaskakująca decyzja radnych. Podwyżki opłat za śmieci w Puławach

Tak jak dzisiaj pisaliśmy prezydent Puław wycofał z programu obrad dzisiejszej Rady Miasta Puławy projekt uchwały w sprawie opłat za śmieci, które miały być zależne od wysokości zużycia wody.

– Taka była decyzja prezydenta. W trakcie prac nad tym projektem pojawiły się różne wątpliwości, obawy, zgłoszono nowe uwagi. Gdyby to zależało ode mnie, pracowalibyśmy na tym dalej, bo to naprawdę innowacyjne rozwiązanie, ale wygląda na to, że będziemy mieli nowe podejście do tego tematu – tłumaczy Tadeusz Kocoń, wiceprezydent i przewodniczący zespołu, który przygotował projekt uchwały w sprawie nowych opłat za odbiór odpadów.

Nowego podejścia jednak nie będzie, bo niespodziewanie wiceprezydent Puław zgłosił dziś stary projekt uchwały, który wcześniej nie podobał się radnym. Chodzi o projekt uchwały z września, który wyznacza stawki 14 lub 18 zł od osoby miesiecznie, w zależności od tego, czy śmieci są segregowane czy nie. Projekt został przez radnych przyjęty, a to oznacza podwyżkę dla wszystkich mieszkanców, klientów Zakładu Usług Komunalnych.