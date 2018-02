Zespół Pieśni i Tańca "Powiśle" na zakręcie. Co się wydarzyło na wyjeździe?

Jeden z najbardziej znanych zespołów folklorystycznych w kraju, puławski ZPiT „Powiśle” stracił swoją wieloletnią dyrektor. Aleksandra Rolska niespodziewanie odeszła na emeryturę, a jej córka, główna instruktor i autorka sukcesów par turniejowych Anna Rolska zrezygnowała z pracy.

Nagłe odejście obu pań zachwiało zespołem. Anna Rolska tłumaczy, że powodem zakończenia jej pracy w Puławskim Ośrodku Kultury był narastający od miesięcy konflikt. Jego podłożem miał być ubiegłoroczny wyjazd młodzieżowej grupy „Powiśla” na festiwal folklorystyczny do Pyrzyc.

– Pojechałam na ten wyjazd jako opiekun i drugi instruktor tańca. Podczas wyjazdu doszło do konfliktu o podłożu wychowawczym pomiędzy instruktorami tańca, a grupą młodzieżową – pisze była już instruktorka tańca POK, której zdaniem, sprawa do dzisiaj nie została dostatecznie wyjaśniona. – Ten konflikt eskalował na cały zespół i z dnia na dzień przybiera na sile – podkreśla Anna Rolska w liście otwartym do prezydenta i dodaje, że „należy jak najszybciej go rozwiązać wszelkimi dostępnymi sposobami, zanim sytuacja całkowicie wymknie się spod kontroli”.