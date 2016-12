Zmiany w Grupie Azoty. Jest nowy prezes, to były poseł

Obydwie uchwały w tej sprawie weszły w życie z dniem ich podjęcia. Były prezes zarządzał Grupą Azoty niecałe dziesięć miesięcy od lutego tego roku.

Nowy prezes Grupy Azoty, 56-letni Wojciech Wardacki posiada wieloletnie doświadczenie w przemyśle chemicznym. Zasiadał zarówno w zarządach jak i radach nadzorczych spółek tej branży. Był m.in. prezesem Zarządu Zakładów Chemicznych Zachem SA, członkiem Zarządu Ciech SA. Od kwietnia br. jest prezesem Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA.

Był również członkiem rad nadzorczych takich przedsiębiorstw, jak: PKP SA, Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych, Zakłady Chemiczne Zachem SA oraz Grupa Azoty Police. Od lutego tego roku przewodniczy Radzie Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska SA.

Wojciech Wardacki ukończył Uniwersytet Szczeciński, gdzie był również adiunktem w Instytucie Ekonomiki Transportu. Na tej uczelni zdobył także tytuł doktora nauk ekonomicznych. Był stypendystą w Instytucie Transportu Uniwersytetu Kolońskiego oraz wykładowcą Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie.

Wardacki były posłem na Sejm I kadencji. z listy Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Do 1993 roku należał do KLD, następnie przeszedł do ZChN. Od 2004 był związany z Prawem i Sprawiedliwością, z list którego ubiegał się o mandat posła do Parlamentu Europejskiego.

- Zarządzanie nie zna pojęcia rewolucji. Jako zadanie stawiam sobie dokończenie pełnej integracji Grupy, do której wchodzą cztery firmy, zachowując ich niezależność oraz umocnienie jej pozycji na rynku - zapowiedział nowo powołany prezes.

Grupa Azoty to największa w Polsce firma chemiczna, notowana na GPW. Spółka powstała w wyniku konsolidacji zakładów z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla.

Odwołany z funkcji prezesa całej Grupy Azoty Mariusz Bober jest też równocześnie prezesem Grupy Azoty Puławy. Na razie pozostaje na tym stanowisku. Ewentualne decyzje mogą zapaść dopiero na posiedzeniu Rady Nadzorczej Puław.