Zniknie kolejna zabytkowa kamienica w Puławach. Dawniej był tam dom zakonny

Przedwojenna kamienica początkowo służyła jako budynek mieszkalny, a następnie jako dom dziecka prowadzony przez Siostry Benedyktynki Misjonarki oraz dom zakonny. Gdy jego właścicielki przeprowadziły się do nowej siedziby przy ul. Kowalskiego, stary budynek przeznaczyły na sprzedaż. Działka położona przy ul. Czartoryskich szybko znalazła nabywcę, a ten przystąpił do procedury legalizującej jego rozbiórkę.

W związku z tym, że budynek należy do gminnego rejestru zabytków, zgodę na jego wyburzenie musiał wydać konserwator (LWKZ). Pierwszy skierowany do niego wniosek został jednak odrzucony. Na przeszkodzie stanęły problemy techniczne związane z siecią ciepłowniczą. Chodziło o zagrożenie odcięcia dostępu do ciepłej wody mieszkańcom sąsiedniego bloku. W rozwiązaniu tego problemu pomógł OPEC. Po przebudowie węzła ciepłowniczego, rozbiórka otrzymała zielone światło.

– Budynek nie posiada szczególnej wartości zabytkowej i walorów architektonicznych – uzasadnił wojewódzki konserwator, który zwrócił uwagę także na kiepski stan techniczny kamienicy. Chodzi o występującą w niej wilgoć, zasolenie, nieszczelny dach, czy pęknięcia stropów. Urzędnicy zaznaczyli także to, że budynek nie spełnia wymogów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

– Decyzja o rozbiórce tego budynku została już wydana i jest ona prawomocna. Właściciele mogą do niej przystąpić w dowolnej chwili – potwierdza Ilona Czosnyka z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Puławach.

Budynek nadal stoi na swoim miejscu. Na razie nie wiadomo kiedy nowi właściciele działki przystąpią do jego demontażu. Prawdopodobnie stanie się to po przygotowaniu projektu nowego obiektu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę. Na razie taki wniosek nie został jeszcze złożony.

Zgodnie z lokalnym planem zagospodarowania, na działce przy ul. Czartoryskich może powstać wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa z usługami publicznymi i centrotwórczymi. Nowy obiekt musi mieć co najmniej 11 metrów wysokości, w tym co najmniej dwie kondygnacje naziemne. Zakazem objęte są z kolei budynki gospodarcze oraz takie, w których prowadzona byłaby działalność uciążliwa.