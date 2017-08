Budżet obywatelski w Radzyniu: tylko trzy projekty od mieszkańców

Tylko trzy projekty zgłosili mieszkańcy Radzynia Podlaskiego do budżetu obywatelskiego. To jego pierwsza edycja.

Do podziału jest 100 tys. zł. Projekty mieszkańców dotyczą budowy odcinka ulicy Podlaskiej z chodnikiem, zagospodarowania przestrzeni nad zalewem radzyńskim na miejsce rekreacji oraz przeprowadzenia badań w krypcie południowej kościoła p.w. Świętej Trójcy wraz z konserwacją, rekonstrukcją i urządzeniem ekspozycji zabytków.

- Trudno powiedzieć dlaczego tak mało wniosków wpłynęło. Informacja o budżecie obywatelskim była rozpowszechniona w mieście. Zostały też zorganizowane spotkania na ten temat, ale one również nie cieszyły się dużą frekwencją, a nawet niektóre osoby aktywne na spotkaniach nie złożyły wniosku- mówi Anna Wasak z radzyńskiego magistratu.

- Propozycje będą teraz poddane ocenie formalnej. W pierwszej kolejności zostaną zweryfikowane podpisy. Chodzi o sprawdzenie, czy osoby, które się podpisały, są mieszkańcami Radzynia i czy ukończyły 16 lat. Następnie wnioski trafią do odpowiednich komórek Urzędu Miasta celem weryfikacji czy nadają się do realizacji - tłumaczy Wasak.

Następnie od 25 września do 2 października potrwa glosowanie mieszkańców. Projekty z największa liczbą głosów będą realizowane w przyszłym roku. W tym roku również Międzyrzec Podlaski debiutuje z budżetem obywatelskim. Do podziału jest 100 tys. zł. Do końca sierpnia urząd miasta ogłosi listę projektów na które będzie można głosować.