Część Pałacu Potockich wypiękniała

– Była to jedna z najgorzej zachowanych części obiektu i wymagała niezwłocznych działań – mówi Anna Wasak z Urzędu Miasta. Ta część pałacu wymagała odgrzybienia i uzupełnienia tynków, malowania oraz wymiany okien.

Znalezienie wykonawcy też nie było łatwe. Wybrano go dopiero w drugim przetargu. – Pierwszy musieliśmy unieważnić ze względu na zbyt wysoką cenę, jaką zaproponowała firma, która zgłosiła się jako jedyna – tłumaczy Jerzy Rębek, burmistrz Radzynia Podlaskiego. Ostatecznie zlecenie wzięła łukowska firma JarMur.

Wiadomo już, że do pałacu wprowadzi się radzyński oddział Archiwum Państwowego. Instytucja zajmie prawie 800 mkw., będą to pomieszczenia od południowego pawilonu do wieży, włącznie z salą konferencyjną, gdzie przechowywane będą zbiory. Natomiast pomieszczenia w skrzydle zachodnim będą wydzierżawione Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego.

Przypomnijmy, że przez ostatnie lata miasto sukcesywnie odnawiało zabytkowe rzeźby Jana Chryzostoma Redlera stojące obok pałacu.