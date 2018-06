Polesie Kock zagra w IV Lidze zamiast Wisły II Puławy? 3 0

Jak co roku proces licencyjny w I i II lidze może spowodować zmiany na liście awansów i spadków w niższych klasach rozgrywkowych. I tak nieoczekiwanie do IV ligi może awansować Polesie Kock. Ale tylko wtedy jeżeli spadek Wisły Puławy z II ligi stanie się faktem. A to wcale nie jest jeszcze przesądzone