Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę wieczorem na jednym z osiedli w Radzyniu Podlaskim. 39-letni mężczyzna pił alkohol ze swoim znajomym. W pewnym momencie zadał mu dwa ciosy nożem. Po tym wyszedł z mieszkania i o wszystkim opowiedział sąsiadowi. Ten wezwał policję.

Ranny 36-latek trafił do szpitala, a 39-latek do aresztu. Zatrzymany mężczyzna był pijany, miał 1,9 promila. Usłyszał zarzut i przyznał się do winy. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.