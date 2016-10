Dziś w "Mam Talent": Mateusz z Radzynia i jego sztuczki z piłką

Sztuczki i triki z piłką w stylu freestyle to domena R-Style. Członkiem grupy jest Mateusz Odrzygóźdź z Radzynia Podlaskiego. W sobotę ich występ zobaczymy w programie "Mam Talent".

Mateusz Odrzygóźdź to jeden z najbardziej stylowych freestylerów w Polsce i na świecie. Ma na swoim koncie wiele sukcesów m.in. jest mistrzem Europy Vodafone (Neapol 2014), mistrzem Polski "Variety" 2015 i vicemistrzem Polski "Panna Street Soccer" 2015.

W sobotę TVN wyemituje odcinek castingowy "Mam Talent", w którym wystąpi Mateusz razem ze swoją grupą R-Style, która już rok temu próbowała swoich sił w tym talent-show. Wtedy dotarła do drugiego etapu.

R-Style to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych grup freestyle football w Polsce. – R-Style to ludzie których do reszty pochłonęła pasja wykonywania sztuczek i trików z piłką w stylu freestyle, stała się pewnego rodzaju wyrażaniem siebie i sposobem na życie, dlatego każdy z nas podchodzi dla freestyle football bardzo poważnie – mówi Mateusz z Radznia.

– Nasza grupa w pełni utożsamia się z polską sceną freestyle football i głównym naszym celem jest promowanie tego ciągle nowego sportu poprzez różnego rodzaju akcje, pokazy, udział w zawodach, organizowanie spotkań, kręceniu filmików, a nawet tworzeniu ciuchów i akcesoriów dla freestylerów – podkreśla członek R-Style.

Czy tym razem grupa postawi poprzeczkę wyżej niż rok temu i przejdzie do finału? Tego dowiemy się w sobotę o godz. 20 w programie TVN.