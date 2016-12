Miał 2,7 promila. Zaliczył słup i lataranię

W poniedziałek przed południem dyżurny radzyńskiej komendy został poinformowany, że na drodze K-19 w miejscowości Borki kierujący samochodem osobowym wjechał w przydrożną latarnię. Na miejsce pojechał patrol.

Kierowca mercedesa uderzył w przydrożny znak, a następnie w latarnię. Po tym zbiegł z miejsca zdarzenia, pozostawiając uszkodzone auto. Dzięki relacji świadków szybko udało się określić, kierunek ucieczki sprawcy.

Funkcjonariusze ustalili miejsce przebywania uciekiniera. Zatrzymali go na jednej z okolicznych posesji, gdzie próbował się ukryć. Po wylegitymowaniu okazało się, że jest to 29-letni mieszkaniec Białej Podlaskiej. W chwili zatrzymania był pijany. Badanie wykazało 2,7 promila alkoholu w jego organizmie. 29-latek trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty.

Kierowanie w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowie również za popełnione wykroczenia.