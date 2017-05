Mleczarnia nagradza najlepszych dostawców mleka. Nagrody z górnej półki

– Myślą przewodnią konkursu „Gospodarstwo Roku” jest nagrodzenie hodowców za wieloletnią pracę hodowlaną, utrzymanie najwyższych standardów jakościowych mleka oraz trud włożony w rozwój gospodarstw – mówi Edward Bajko, prezes Spomleku.

Na podium znaleźli się: Adam Grodek z Gliny (powiat ostrowski), który dostarcza do radzyńskiej mleczarni ok. 600 tys. litrów mleka rocznie, Jan Ignatiuk z Hanny (dostarcza do 360 tys. litrów mleka) oraz Andrzej Haponiuk z miejscowości Holeszów (dostawy do 200 tys. litrów mleka).

– Mam 150 hektarów ziemi, 160 sztuk bydła, w tym ok. 100 dojnego – opowiada Adam Grodek. – Ze Spomlekiem współpracuję od 2003 roku. Mleko odbierane jest co drugi dzień. Trzeba dbać o porządek i pilnować produkcji. To nie jest takie proste aby wejść do finału konkursu. A samochód na pewno się przyda – dodaje pan Adam.

W sumie, do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło 1200 gospodarstw. – Przez 12 miesięcy, od kwietnia 2016 roku do marca 2017 roku, poddawane były weryfikacji. Punkty przyznawaliśmy za jakość mleka i jego parametry, wydajność mleczną, współpracę z działem zaopatrzenia rolników. Liczył się również staż dostaw mleka do spółdzielni – podkreśla Aneta Mostowiec, rzecznik firmy.

Zmagania zostały podzielone na cztery etapy. Po każdym z nich odpadało 25 proc. gospo-darstw z najniższą liczbą punktów. Do półfinału weszło 20 gospodarstw z każdej grupy, spośród których wyłoniona została finałowa piątka.

– Wybór nie był łatwy, bo z roku na rok widać jak nasze gospodarstwa się rozwijają, jak dbają o zaplecze paszowe i uno-wocześniają obory. Finaliści postawili sobie nawzajem bardzo duże wyzwanie. Komisja musiała wyznaczyć ostateczną kolejność, ale już sam fakt znalezienia się w tym elitarnym gronie to spore osiągnięcie i powód do dumy – uważa Agnieszka Kamela, dyrektor skupu surowca oraz członek komisji konkursowej.

Najlepszych dostawców Spomlek nagrodził Skodami Rapid w barwach marki Serenada. Natomiast za drugie miejsca wręczono dostawcom kluczyki do quadów, zaś trzecią nagrodą były skutery Junak.

– To wielki zaszczyt dla całej spółdzielni mieć w swoich szeregach rolników – hodowców krów mlecznych, którzy inwestują w rozwój swojego biznesu mlecznego nadążając za zmieniającymi się wymaganiami na rynku mleka. To również ich praca jest motorem dla mleczarni, która może się rozwijać i oferować konsumentom produkty najwyższej jakości – dodaje prezes Bajko.

Spomlek należy do grona największych zakładów mleczarskich w Polsce.