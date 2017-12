Otwierają pierwszy w powiecie radzyńskim żłobek

– Powstał budynek, który cieszy oko, jest architektonicznie estetyczny. A warunki do pracy z dziećmi są komfortowe i funkcjonalne – mówi Jarosław Koczkodaj, wójt gminy Ulan-Majorat, gdzie wybudowano obiekt o powierzchni blisko 520 mkw.

Znalazły się tu cztery sale z łazienkami, szatnie, aneks kuchenny, wózkownia oraz pomieszczenia gospodarcze. – Jest tu jeszcze infrastruktura towarzysząca. Każda sala ma oddzielne wyjście na zewnątrz. Obecnie trwa doposażanie sal w meble i pomoce dydaktyczne. Na przykład, w interaktywne dywany – precyzuje wójt.

Wszystko dzięki ponad 767 tys. zł dotacji z resortowego programu „Maluch plus”. Wniosek gminy uzyskał maksymalną liczbę punktów i znalazł się na pierwszym miejscu ogólnopolskiej listy rankingowej opublikowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Żłobek, który zyskał już nazwę „Paluszkowo”, może przyjąć 60 dzieci od 20 tygodnia do 3. roku życia.

– Nabór jest cały czas otwarty. Do tej pory na liście mamy 22 dzieci. Myślę że zwiększenie zainteresowania będzie rozłożone w czasie – uważa Koczkodaj. – Ludzie muszą poobserwować, dotknąć, przekonać się że dzieci są pod profesjonalną opieką – dodaje.

Największe szanse mają te pociechy, których oboje rodzice pracują i mieszkają na terenie gminy Ulan-Majorat. Ale bezrobotni, którzy zadeklarują chęć podjęcia pracy, również mogą liczyć na przyjęcie dziecka.

Miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku ma wynosić ok. 200 zł. Do tego kilkadziesiąt złotych stawki żywieniowej. – Nie jest to wysoka opłata, raczej ma być zachętą. A sam żłobek nie będzie instytucją dochodową dla gminy, tylko wspomagającą rodziny – podkreśla wójt.

Do końca roku potrwa kompletowanie kadry żłobka. Wiadomo już że pokieruje nim Lidia Wierzchowska, która jako jedyna stanęła do konkursu na dyrektora. – Wielkość kadry zależy do liczby dzieci. Na ten moment, potrzebujemy, 3 opiekunów i 3 pomocników – precyzuje Koczkodaj.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 1,6 mln zł. Gminę Ulan-Majorat zamieszkuje 251 dzieci w wieku do 3 lat. Za budowę żłobka odpowiadała firma Invest Jarosława Ciołka.