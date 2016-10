"Pedofilia wiąże się z homoseksualizmem". Będzie interwencja Kampanii Przeciw Homofobii

Dowiadujemy się z nich, że homoseksualizm równa się wczesna śmierć, bo "większość homoseksualistów nie dożywa 65. roku życia". Poza tym, z homoseksualizmem wiąże się pedofilia i przestępczość, bo "homoseksualiści odpowiadają za 20-40 proc. przypadków molestowania dzieci" i "cztery razy częściej są skłonni dopuścić się zabójstwa".

– „Stop Dewiacji” pokazuje prawdę, którą lobby LGBT chce ocenzurować. Polityczne i kulturowe działanie środowisk homoseksualnych ma na celu przekonanie społeczeństwa do akceptacji dewiacji i niezwracania uwagi na związane z nią zagrożenia – podkreśla Magdalena Łońska, koordynator regionalny Fundacji Życie i Rodzina.

Radzyń Podlaski to pierwsze w województwie lubelskim miasto gdzie pokazywana jest ta kontrowersyjna wystawa.

– To się wiąże ze sprzeciwem środowisk, w które ta wystawa uderza, ale dane są rzetelne. To się przemilcza albo zakłamuje się fakty na temat skutków czynnego homoseksualizmu, a społeczeństwo ma prawo wiedzieć jak to się kończy – uważa Łońska.

Zapewnia, że zgodę na ekspozycję banerów uzyskała od burmistrza miasta Jerzego Rębka (PiS). – To była nasza inicjatywa, aby pokazać wystawę w Radzyniu. Później będą kolejne miasta na Lubelszczyźnie – zaznacza koordynatorka.

– Miasto nie kierowało zaproszenia do Fundacji Życie i Rodzina, to Fundacja zwróciła się do miasta z podaniem o udostępnienie miejsca na wystawę i takie zezwolenie otrzymała – potwierdza Anna Wasak, asystent burmistrza ds. kontaktu z mediami. – Władze miasta uznają demokratyczne prawo Polaków do wolności wypowiedzi. Udostępnienie miejsca na instalację jest bezpłatne, ponieważ wystawa nie ma charakteru komercyjnego – dodaje Wasak.

Reakcje mieszkańców, są różne, przynajmniej w internecie."Przecież na takie szkalowanie ludzi jest paragraf", "A jak ta pseudowystawa ma się do podstawowego przykazania głoszonego przez Kościół-przykazania miłości?" – komentują internauci z Radzynia.

Wystawa odwiedziła już kilka miast w Polsce, m.in. Ełk, Opoczno czy Kielce i w każdym z tych miejsc wywołała spore kontrowersje. W Opocznie do sprawy wkroczyła Kampania Przeciw Homofobii. – Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zniesławienia z art. 212 par. 1 kodeksu karnego. Zgodnie z treścią tego artykułu zakazane jest m.in. pomawianie innej grupy osób o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. KPH zamierza interweniować również w sprawie wystawy, którą obecnie można oglądać w Radzyniu Podlaskim – mówi nam Cecylia Jakubczak z Kampanii Przeciw Homofobii.

Banery mają wisieć na radzyńskim Placu Wolności przez 2 tygodnie.

Przypomnijmy, że lubelscy działacze Fundacji Życie i Rodzina w piątek w centrum Białej Podlaskiej pokazali drastyczny plakat z martwym płodem we krwi. W ten sposób manifestują swoje poparcie dla całkowitego zakazu aborcji.