Radzyń Podlaski: Archiwum wprowadzi się do Pałacu Potockich

Radzyński oddział swoją siedzibę w pałacu miał do połowy 2010 roku. Natomiast od siedmiu lat archiwum mieści się przy ulicy Gen. Franciszka Kleeberga. To się zmieni. Instytucja zajmie prawie 800 mkw. powierzchni w Pałacu Potockich. To pomieszczenia od południowego pawilonu do wieży, włącznie z salą konferencyjną, gdzie przechowywane będą zbiory. Radni miejscy na ostatniej sesji poparli ten projekt.

Koszty adaptacji pomieszczeń ma ponieść Archiwum Państwowe. – Zabiegam, aby zostały wykonane prace rewitalizacyjne na tym fragmencie skrzydła, które będzie zajmowało archiwum. Jest już opracowany harmonogram wydatków związanych z zaadaptowaniem tego fragmentu skrzydła wschodniego, jak również prac związanych z rewitalizacją – podkreśla burmistrz Jerzy Rębek.

Umowa dzierżawy nie została jeszcze podpisana. – Zabytkowa budowla będąca świadectwem świetnej przeszłości miasta jest miejscem jak najbardziej odpowiednim dla przechowywania zbiorów będących pamięcią regionu, dokumentów pochodzących z XIX i XX wieku, a nawet z czasów wcześniejszych – uważa dr Joanna Kowalik- Bylicka, kierownik radzyńskiego oddziału AP. – Poza tym w dotychczasowej siedzibie nie mamy odpowiednich warunków do przechowywania dokumentów – dodaje kierownik.

W województwie lubelskim, oprócz jednostki centralnej w Lublinie, znajdują się tylko trzy oddziały terenowe: w Chełmie, Kraśniku i właśnie w Radzyniu Podlaskim. – Nasz oddział obejmuje swoją działalnością teren byłego województwa bialskopodlaskiego, a więc kilka powiatów. Dlatego z naszych zasobów korzystają nie tylko mieszkańcy Radzynia – zaznacza Kowalik-Bylicka.

Natomiast pomieszczenia w skrzydle zachodnim pałacu będą wydzierżawione dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego. W obu przypadkach chodzi o 30-letnią dzierżawę. Wysokość czynszu została ustalona rozporządzeniem burmistrza z 2009 roku i wynosi 10 zł netto za 1 mkw. pomieszczeń i 4 zł za mkw. piwnic.

– Wydatki związane z wynajmem pomieszczeń dla Archiwum Państwowego i Szkoły Muzycznej będą zabezpieczone w budżecie państwa. Jest to więc pewny płatnik. Koszty, które zostaną poniesione na odnowienie zabytku zostaną zaliczone na poczet czynszu – podkreśla Rębek.